مقتل 34 شخصا جراء انقلاب سفينة سياحية خلال عاصفة رعدية في فيتنام

قُتل 34 شخصا جراء انقلاب سفينة سياحية خلال عاصفة رعدية في فيتنام، فيما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين.
ووفقا للتقارير، كانت السفينة "وندر سي" تحمل 48 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم، وجميعهم فيتناميون، خلال جولة في خليج ها لونج، وهو وجهة شهيرة للزوار.
وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" أن عمال الإنقاذ أنقذوا 11 شخصا، وانتشلوا الجثث بالقرب من موقع انقلاب السفينة.
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