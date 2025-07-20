بدأ في هذه الاثناء القداس الالهي بمناسبة ​عيد القديس شربل​ في دير مار مارون-عنايا برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعقيلته اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء القداس الالهي بمناسبة عيد القديس شربل في دير مار مارون برئاسة الراعي ومشاركة رئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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