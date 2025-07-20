الأباتي محفوظ من عنايا: مار شربل سرّ من أسرار الله على أرضنا ونحيّي الرئيس عون لحمله ثقل هموم الوطن من دون أن ينحني

أشار الرئيس العام للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة الأباتي هادي محفوظ، خلال القداس الإلهي في ​دير مار مارون​ – عنايا بمناسبة ​عيد مار شربل​، إلى أنّ "مار شربل رفيق وشفيع ومثال، سرّ من أسرار الله على أرضنا"، وأضاف: "كم جميل أن هذا الاسم أضيف إلى درب مار شربل التي افتتحناها قبل قليل، وهي رسالة من لبنان إلى العالم".

وأكد محفوظ أنّ "مار شربل راهب لبناني ماروني يلقي على كتفي الرهبانيّة حمل قدسيّة"، معتبراً أنّ "يوم عنايا مميز جداً، فهو العيد الأول الذي يأتي فيه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عنايا بصفته رئيساً".

وتوجّه إلى الرئيس عون بالقول: "أحييكم، ومعكم أحيي السيدة الأولى وجميع المسؤولين في الدولة والمؤمنين والمؤمنات. صلاة الرهبانية من أجلكم ووقوفها إلى جانبكم، أنتم المتميزون بحبكم للقديس شربل، يعلو جبينكم علو أرز لبنان. أنتم يا فخامة الرئيس تحملون ثقل ما حمله لبنان، ولكنكم لا تنحنون تحته لكي لا ينحني الوطن. مسؤوليتنا أن نقف إلى جانبكم".

وشكر الأباتي محفوظ البطريرك الماروني بشارة الراعي على حضوره وترؤسه القداس، معتبراً إياه "الشخصيّة الكنسيّة المميزة، وعمقاً روحياً هو من عمق وادي قنوبين". كما حيّا المطران والسفير البابوي في لبنان على "عنايته الكنسيّة بجميع الكنائس الشرقيّة".

وبمناسبة انتهاء ولاية رئيس ​دير مار مارون عنايا الاباتي طنوس نعمة ، قال محفوظ: "كان الأول كأب عام طيلة سنوات، وهو الأول بصلاته ومحبته للآخرين، وكان الأول كرئيس للدير طيلة 18 سنة، وصار في التاريخ أول راهب يمكث هذا القدر من الزمن رئيساً لهذا الدير".

وختم متوجهاً إلى الرئيس الجديد للدير الأب ميلاد طربيه بـ"كل التوفيق"، وإلى الأباتي نعمة بـ"أصدق الشعور تجاهه"، مضيفاً: "هو الأب الروحي، وأشكره على حضوره الاستثنائي في الرهبانية. كثيرون يشاركونني النظرة الطيبة إليك".