ليبرمان: نتانياهو يريد إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات

أشار زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، في تصريح له الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يريد إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات"، لافتا الى أن "المبادرات الوهمية في غزة مثل المدينة الإنسانية تتناقض مع أهداف الحرب".

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