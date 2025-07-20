الخازن اتصل بأبي المنى معزيا وأكد تأييده الكامل لمواقفه الوطنية الجامعة

إتصل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، عبّر خلاله عن أحرّ تعازيه ومواساته بـ"الشهداء الأبرار من أبناء محافظة السويداء الذين ارتقوا دفاعاً عن كرامة مجتمعهم وحقهم بالحياة الحرة الكريمة".
كما أكد الخازن لأبي المنى تأييده الكامل لمواقفه الوطنية الجامعة، التي تعكس أسمى معاني الحكمة والوحدة الوطنية في هذه الظروف الدقيقة، ووقوفه الثابت إلى جانبه في كل ما يحفظ كرامة الوطن ووحدة أبنائه.
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