احتفال في حارة بعاصير تكريسا للجدرانية الجديدة في الكنيسة بمشاركة المطران العمّار

أقيمت في كنيسة ​مار إلياس​ في بلدة ​حارة بعاصير​، ​الذبيحة الإلهية​ وصلاة تكريس ​الجدرانية الجديدة​، بمشاركة راعي ابرشية صيدا المارونية ​المطران مارون العمّار​ وبدعوة من كاهن رعية مار إلياس -حارة بعاصير ولجنة الوقف وأبناء الرعية.

وقال المطران العمّار في عظته "مبروك علينا جميعا تدشين هذه الجدرانية الجميلة التي اخذت وقتا وتفكيرا وصلاة، والتي نفذها الفنان حبيب خوري. حارة بعاصير سعيدة بوجودكم، جميعا فاعليات من كل المناطق والذي يقوي حضورنا في المنطقة ويعزز عيشنا فيها ويجعلنا نقول بان هذه المنطقة هي فعلا منطقة مباركة تجمع، والجميع فيها يعيش بأمان وسلام، وان شاء الله تبقى هذه البلدة تجمع كل المحبين".

أضاف: "هذه الجدرانية التي نحتفل بتدشينها تمثل مار إلياس على باب المغارة على جبل حورين، وهو الذي كان يهرب من الاضطهاد وربنا دعاه للذهاب الى جبل حورين، وهناك كلم الرب مار إلياس بالنسيم العليل، وطلب منه مسح ثلاثة اشخاص ليكملوا الرسالة من بعده. هذه الجدرانية مستوحاة من نص في الكتاب المقدس عن مار إلياس. وقد أخترنا ان تكون هذه الصورة موجودة في حارة بعاصير، لانها تمثل اهل هذه البلدة المباركين الحاملين كلمة الله في حياتهم ويعيشونها في هذه المنطقة المباركة بتعاونهم مع الجميع".