شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: مصر والسعودية جناحا الأمة ومحور الاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية، واصفًا البلدين بأنهما "جناحا الأمة العربية" والعنصر الحاسم في توازن المعادلة السياسية الإقليمية.

وقال صقر، في تصريحات له، إن ما يُثار من شائعات وحملات عبر بعض المنصات الإلكترونية ليس سوى محاولات مغرضة تهدف للنيل من قوة القاهرة والرياض، والعمل على زعزعة استقرار المنطقة، لما تمثله الدولتان من ثقل سياسي واستراتيجي.

وأضاف أن "مصر والسعودية تمثلان ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط، وعلاقاتهما ليست فقط تاريخية بل ذات تأثير مباشر ومستمر على الأمن الإقليمي"، مشيرًا إلى أن الجهات التي تروّج لهذه الشائعات تعي جيدًا أن أي محاولة لافتعال أزمة بين العاصمتين قد تفتح الباب أمام فوضى أوسع في منطقة تعاني بالفعل من أزمات مزمنة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن تلك المحاولات تستهدف ضرب نموذج التحالف الاستراتيجي بين البلدين، والذي يتجسد في تنسيق دائم، ولقاءات متواصلة، وبيانات رسمية مشتركة تعبّر عن وحدة الرؤية والمصير.

وعن زيارة وزير الخارجية السعودي الأخيرة إلى القاهرة، وصفها صقر بأنها "رسالة واضحة بأن العلاقات راسخة وغير قابلة للاهتزاز"، مؤكدًا أن التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين لم ينقطع في أي مرحلة، بل يزداد قوة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودعم قضايا الأمة العربية والإسلامية.

واختتم صقر تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات بين مصر والسعودية أقوى من كل محاولات التشكيك، مستشهدًا بتاريخ طويل من المواقف المشتركة والزيارات المتبادلة التي تثبت أن الشراكة بين البلدين ثابتة واستراتيجية، وتُعد صمام أمان للمنطقة بأسرها.