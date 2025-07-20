شكرا لقرائتكم خبر عن الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان يختتم دوراته التدريبية بشمال الصعيد استعدادًا لمتابعة انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، سلسلة دوراته التدريبية بمحافظات شمال الصعيد، والتي استمرت على مدار يومين، لتأهيل متابعيه على آليات ووسائل متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها في عام 2025.

وشهدت الدورات التى عقدت بمحافظتى بنى سويف والمنيا والتى قام بالتدريب فيها خبير النظم الانتخابية عبد الناصر قنديل مشاركة واسعة من المتابعين المحليين، وتضمنت تدريبًا عمليًا على المعايير القانونية والدولية لمتابعة العملية الانتخابية، وقواعد السلوك المهني، وآليات التوثيق وإعداد التقارير.

وأوضح الائتلاف أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الحرص على تعزيز النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية، ودعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة وبما يتسق مع المعايير الدولية.

وأكد الائتلاف استمراره في تنظيم المزيد من الدورات التدريبية في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، ضمن خطته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان يختتم دوراته التدريبية بمحافظات شمال الصعيد

الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان يختتم دوراته التدريبية بمحافظات شمال الصعيد