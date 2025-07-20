شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لمناقشة كتاب "ثورة عبد الناصر" ووثائق ثورة يوليو للمؤرخ جمال شقرة.. الأربعاء 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 01:00 م

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفى محمود كامل، ندوة لمناقشة كتاب "ثورة عبد الناصر" ووثائق ثورة يوليو للمؤرخ الدكتور جمال شقرة - أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس.

يشارك في الندوة المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، والدكتور أحمد يوسف أحمد - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي.

تدير الندوة الإعلامية سوزان حرفي، وذلك يوم الأربعاء 23 يوليو في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة طه حسين في الدور الرابع.

كما تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "نقوش على جدار قلب متعب" للكاتب الصحفي محمد جاد هزاع.

ويشارك في الندوة الكاتب الصحفي أسامة الدليل، الناقدة والأديبة الدكتورة منال الشربيني، والروائي طارق عمران، الكاتب الصحفي ياسين غلاب، يدير الندوة الكاتب الصحفي مجدي صالح، وذلك يوم الثلاثاء 22 يوليو في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.