شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: يقظة الأمن أحبطت مخطط “حسم”.. ولا بد من معالجة شاملة لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن ما كشفت عنه وزارة الداخلية من تفاصيل المخطط الإرهابى الذى كانت تسعى حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذه، يعكس استمرار حالة اليقظة والجاهزية لدى الأجهزة الأمنية، وقدرتها على إحباط التحركات العدائية قبل تنفيذها.

وأكد الشناوي، أن هذا المخطط يبرهن على أن الجماعة الإرهابية لا تزال تسعى للعودة إلى المشهد العام من جديد عبر بوابات الدم والتخريب، مستهدفة مقدرات الوطن واستقراره.

وأضاف "الشناوى"، أن ما تم الكشف عنه يعيد التأكيد على أن المعركة مع الإرهاب لم تنته بعد، وأن الضربات الأمنية الناجحة يجب أن تتكامل مع رؤية سياسية ومجتمعية أعمق وأكثر شمولاً.