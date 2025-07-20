شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: يقظة الأمن المصرى تُفشل محاولات إحياء الإرهاب الإخوانى والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن إعلان وزارة الداخلية عن مخطط قيادات حركة حسم الإرهابية – الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية – لإحياء نشاطها الإجرامي، يكشف أن هذه الجماعة لم ولن تتوقف عن التآمر على الدولة المصرية، ومحاولة زعزعة أمنها واستقرارها.

وأضاف الشهابي، أن ما تخطط له حركة حسم ما هو إلا محاولة يائسة لإعادة مشهد الفوضى والإرهاب، لكن يقظة الأجهزة الأمنية المصرية، ونجاحها في كشف المخطط قبل تنفيذه، تؤكد أن مصر محصنة برجالها الأبطال وبالوعي الشعبي الذي يرفض الإرهاب بكل أشكاله.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن الإخوان، ومن يقف خلفهم من قوى خارجية معادية، فشلوا في كسر إرادة المصريين أو تعطيل مسيرة الدولة نحو التقدم والتنمية، مشددًا على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف جيشه وشرطته في مواجهة أي تهديد لأمن الوطن.

وختم الشهابي تصريحه بالقول، إنه "لن ينجح الإرهاب الأسود في العودة، فمصر قوية بشعبها، وسنظل نلاحق كل يد خائنة تحاول العبث بأمن هذا الوطن".