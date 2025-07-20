شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: إحباط مخطط "حسم" ضربة ناجحة تضاف لسجل الدولة فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بما أعلنته وزارة الداخلية من نجاح أمني جديد تمثل في كشف وإحباط مخطط إرهابي خطير كانت تُعد له حركة "حسم" الإخوانية المسلحة، مؤكدًا أن هذه العملية تمثل ضربة أمنية ناجحة تُضاف إلى سجل الدولة الحافل في مواجهة الإرهاب.

وقال صقر، إن "العملية الأخيرة تُجسد اليقظة العالية والكفاءة المشهودة لوزارة الداخلية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، الذي يثبت يومًا بعد يوم أنه درع الوطن الحقيقي في معركة الحفاظ على الأمن والاستقرار".

وأضاف أن تتبع العناصر الإرهابية وتفكيك مخططاتهم قبل أن تُزهق أرواح بريئة أو تُستهدف منشآت وطنية يعكس احترافية ومهنية عالية لدى الأجهزة الأمنية، مشددًا على أن الجماعات المتطرفة ومن يقف وراءها في الخارج لا يهدأ لهم بال طالما أن مصر مستقرة وتتقدم بخطى واثقة.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن هذه المحاولات الإجرامية دائمًا ما تصطدم بجدار الدولة الصلب، وبجهاز أمني قادر على المواجهة الاستباقية وفرض الأمن بقوة القانون.

واختتم صقر بالتأكيد على تجديد الثقة الكاملة في القيادة الأمنية المصرية، وتقدير جهود وزارة الداخلية ورجال الأمن الوطني، قائلًا: "نحن في حزب الاتحاد نقف صفًا وطنيًا واحدًا مع مؤسسات الدولة، ضد كل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن. عاشت مصر آمنة، وحمى الله رجالها الأوفياء".