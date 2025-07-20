شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة: رجال الأمن هم الدرع الحصين والسد المنيع فى مواجهة محاولات العبث بأمن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن بالغ تقديره وإجلاله للدور البطولي والوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها في التصدي بحزم واحترافية لمخططات حركة حسم الإرهابية التي تسعى لتعكير أمن واستقرار مصر، وثمن الحزب وكافة قياداته الإجراءات الأمنية السريعة والاستباقية التي نفذتها الداخلية، والجهود الجبارة في كشف وتفكيك الخلايا الإرهابية، مؤكدا أن رجال الأمن هم الدرع الحصين والسد المنيع في مواجهة كل محاولات العبث بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وشدد الحزب على موقفه الراسخ ووقوفه ودعمه الكامل والمطلق لرجال وزارة الداخلية وأبطالها في هذه المعركة الوطنية التي لا تقل أهمية عن أي جبهة أخرى، ودعا الحزب جميع المصريين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، واليقظة ضد أي محاولة لزعزعة الأمن، لأن الوطن للجميع، وحمايته مسؤولية مشتركة، وأشار الحزب إلى ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة هذه المؤامرة المغرضة التي تستهدف الوطن في فترة نحن في أحوج ما نكون للاستقرار في ظل إقليم مضطرب وتحديات خارجية صعبة.

كما نعى الحزب الشهيد المهندس مصطفى أنور عفيفى الذى استشهد خلال الأحداث ويشاطر أسرته العزاء ويدعو الله العلى القدير أن يرحمه ويصبر أهله وذويه، كما يثمن الحزب قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضم أسرة الشهيد مصطفى أنور أحمد عفيفي إلى قائمة مستحقي التكريم في صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وهو تكريم مستحق لبطولة الشهيد وتضحياته في سبيل أمن الوطن.

ووجه حزب الجبهة الشكر إلى كل قيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية فإنه يوجه كوادره وأعضائه في المحافظات المختلفة بالحوار مع المواطنين لشرح أبعاد تلك المخططات وجهود الدولة في مواجهتها وأهمية أن يكون هناك دور لرجل الشارع في رصد أي نشاط إرهابي خارج القانون والإبلاغ عنه.

