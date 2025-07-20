شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن ينظم 3 مؤتمرات جماهيرية بالقليوبية والجيزة وجنوب سيناء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب مستقبل وطن أنه في إطار جهوده لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، نظم الحزب 3 مؤتمرات جماهيرية في محافظات القليوبية وجنوب سيناء والجيزة، بحضور قيادات الأمانة المركزية للحزب.

وأوضح أنه يأتي ذلك بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 4 و5 من الشهر المقبل، ولتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتعريفهم بمرشحى الفردى، والقائمة الوطنية من أجل مصر، والبرامج الانتخابية للمرشحين ضمن خطة تشمل كافة محافظات الجمهورية.