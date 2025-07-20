شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراحات النواب: الرد الحاسم على الإرهاب رسالة رادعة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالضربة الأمنية الاستباقية الناجحة التي وجهتها وزارة الداخلية لعناصر حركة "حسم" الإرهابية، الجناح المسلح لجماعة الإخوان، والتي كانت تخطط لزعزعة الاستقرار واستهداف منشآت حيوية بالدولة.

وأكد النائب أن ما أعلنته وزارة الداخلية من إحباط مخطط إرهابي وإجهاض محاولات تسلل عناصر مدرّبة إلى الداخل، يكشف عن جهود عظيمة ويقظة وطنية خالصة من رجال الأمن الذين يعملون في صمت لحماية مقدرات الوطن وسلامة شعبه، ويُثبت أن مصر عصية على الإرهاب، محصّنة بوعي شعبها ويقظة مؤسساتها الأمنية.

وأشار إلى أن الرد الحاسم على أي محاولة لزعزعة الأمن الداخلي هو رسالة واضحة ورادعة لكل من يظن أن مصر يمكن أن تعود إلى الوراء، مضيفًا أن أمن المواطنين خط أحمر، والدولة المصرية قادرة - قيادةً وشعبًا ومؤسسات - على التصدي لأي تهديدات مهما تنكرت أو تلونت.

وتقدّم النائب بخالص التعازي في الشهيد المدني الذي راح ضحية العمل الإرهابي الجبان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصاب من رجال الشرطة، مؤكدًا أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وأن تضحياتهم ستظل محفورة في ذاكرة الوطن.

واختتم بالتأكيد على أن المعركة مع الإرهاب مستمرة وواعية ومتجددة، وعلى الجميع أن يدرك أن مصر الجديدة لا تتسامح مع أي تهديد لأمنها، وأن أبناءها ساهرون على حماية ترابها بكل عزم وإيمان.