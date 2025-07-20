الرئاسة الروحية للدروز بسوريا: لوقف الهجمات العسكرية فورًا وسحب القوات التابعة لحكومة دمشق

شدّدت الرّئاسة الرّوحيّة لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، في بيان، على أنّ "في ظلّ الأحداث الأليمة والمأساويّة الّتي عصفت بأبناء الطائفة المعروفيّة، وبعد المجازر المروّعة الّتي ارتُكبت بحقّ المدنيّين الأبرياء، نكرّر ونطالب بما يلي:

- الوقف الفوري للهجمات العسكريّة كافّة، وسحب جميع القوّات التّابعة لحكومة دمشق، من جيش وأجهزة أمنيّة وميليشيات، من محيط الجبل وبلداته وقراه كافّة.

- توفير خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، لضمان تواصل الأهالي للتمهيد للتبادل والإفراج الفوري عن الموقوفين، وضمان نجاح العمليّة بضمانة الدّول الرّاعية للاتفاق.

وأهابت بـ"أبنائنا على امتداد السويداء، بالتعاون والتحلّي بأقصى درجات المسؤوليّة لإنجاح هذا الأمر، على أن يتم الأمر اليوم بحلول السّاعه 6:00 مساءً في ساحة قرية أم الزيتون، من أجل عودة أبنائنا وبناتنا وأطفالنا المخطوفين بخير وسلامة".