وزير الصحة السوري: الشيخ الهجري رفض دخول وفد حكومي برفقة قافلة إنسانية إلى السويداء

نقلت قناة "الجزيرة" عن وزير الصحة السوري مصعب العلي تأكيده أن "رئيس الهيئة الروحية للمسلمين الموحدين الشيخ حكمت الهجري رفض دخول وفد حكومي برفقة ​قافلة إنسانية​ إلى السويداء".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "سانا" بأن وزارة الصحة السورية أرسلت اليوم قافلة مساعدات طبية إلى محافظة السويداء، تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية.

وكشف العلي أن القافلة تم تجهيزها منذ عدة أيام ولم تستطع الدخول الى السويداء، بسبب قصف الطيران الاسرائيلي، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم الدعم لكل من يحتاجه على كامل الجغرافية السورية.