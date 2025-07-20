أ ف ب: البابا يدعو إلى وضع حد فوري لحرب غزة "الهمجية"

أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "البابا لاوون الرابع عشر ندد بـ"همجية" ​حرب غزة​داعيا إلى وقف "الاستخدام العشوائي للقوة"، بعد أيام على ضربة للجيش الإسرائيلي أصابت كنيسة كاثوليكية في القطاع. ودعا البابا في ختام صلاة التبشير الملائكي "مرة أخرى إلى وضع حد فوري للحرب الهمجية وإلى حل سلمي للنزاع".

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