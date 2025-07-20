وزارة الطوارئ السورية جهزت 25 مركزا للإيواء في درعا لاستقبال النازحين من السويداء

جهزت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية 25 مركزا للإيواء في محافظة درعا جنوبي سوريا وباشرت تنظيم نقل النازحين من مدينة السويداء وريفها إليها.

واشار الدفاع المدني السوري في بيان، الى أنه "في إطار الاستجابة المستمرة من غرفة العمليات التي شكلتها وزارة الطوارئ للاستجابة الطارئة للأحداث في مدينة السويداء جنوبي سوريا، ساعدت الفرق بتجهيز 25 مركزا للإيواء في محافظة درعا ونقل العوائل التي قصدت المراكز من مدينة السويداء وريفها إلى تلك المراكز".

ولفت الى أن "نقل العوائل جرى بناء على رغبتها بينما تواصل فرق الإنقاذ أعمالها بتوفير المستلزمات الأساسية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الأخرى".

وفي وقت سابق امس، اعلنت الرئاسة السورية وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الجهات بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.