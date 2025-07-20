الرئاسة السورية: سنفحص النتائج بتقرير لجنة أحداث الساحل لتحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات

أعلنت ​الرئاسة السورية​، أنّ "الرّئيس ​أحمد الشرع​ استلم التقرير الكامل للجنة الوطنيّة المستقلّة المكلّفة بالكشف والتحقيق في الأحداث الّتي شهدها ​الساحل السوري​ في أوائل شهر آذار الماضي".

وأكّدت في بيان، أنّ "هذه اللّجنة أُنشئت لضمان سير ​سوريا​ في مسار لا تُشكّل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة جزءًا من مستقبل سوريا، سواء المتعلّقة بالأحداث السّاحليّة أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها"، معربةً عن تقديرها "للجهود المخلصة الّتي بذلها أعضاء اللّجنة، وستقوم بفحص النّتائج الواردة في التقرير بدقّة وعناية تامّتَين، لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدّفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة، ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة".

وأشارت الرّئاسة إلى أنّ "وقوفًا عند حق ​الشعب السوري​ بمعرفة الحقيقة، تطلب رئاسة الجمهوريّة من اللّجنة الوطنيّة، إذا رأت ذلك مناسبًا، عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائجها الرّئيسة، بما يحفظ كرامة الضّحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائيّة وحماية الأدلّة، وذلك في أقرب وقت عملي ممكن".