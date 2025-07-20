هيئة البث الإسرائيلية: سحب لواءي المظليين والكوماندوز التابعين للفرقة 98 من قطاع غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن ​الجيش الإسرائيلي​ سحب لواءي المظليين والكوماندوز التابعين للفرقة 98 من قطاع غزة. وأضافت الهيئة أن لواء المظليين سيباشر هذا الأسبوع مهام استبدال قوات الاحتياط المنتشرة في الضفة الغربية. وفي السياق نفسه، أشارت الهيئة إلى أن الجيش يتحدث عن وجود خمس فرق تناور داخل قطاع غزة، إلا أن العدد الفعلي أقل من ذلك بكثير.

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