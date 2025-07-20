نائبة برلمانية فرنسية من على متن السفينة حنظلة: إسرائيل ستكون هي التي تنتهك القانون إذا تم اعتراض السفينة

اشارت النائبة البرلمانية الفرنسية غابرييل كاتالا من على متن السفينة حنظلة، الى اننا "نحمل ​مساعدات غذائية​ إلى قطاع غزة"، لافتة الى ان "قطاع غزة يخضع للحصار منذ عام 2007".

واكدت في تصريح لقناة "الجزيرة"، ان "إسرائيل ستكون هي التي تنتهك القانون إذا تم اعتراض السفينة حنظلة"، موضحة ان "سفن كسر الحصار عن غزة ستواصل عملها ما دام الحصار مفروضا".

وكانت قد افادت قناة "الجزيرة"، عن "انطلاق السفينة "حنظلة" من ميناء غاليبولي الإيطالي اليوم الأحد وعلى متنها عدد من الناشطين لكسر الحصار عن قطاع غزة".

وتعتبر "حنظلة" القارب رقم (37) من بين المهمات التي تم تنظيمها لكسر حصار غزة، وقد وصلت منها 5 بينما تعرض الباقي للهجوم أو التخريب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.