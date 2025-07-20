الداخلية المصرية: مقتل مدني وعنصرين من حركة "حسم" بإطلاق نار خلال مداهمة وكرهما

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ أنّ "معلومات وردت تتضمّن اضطلاع قيادات حركة "حسم" (الجناح المسلّح لجماعة الإخوان الإرهابيّة) الهاربة في دولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليّات عدائيّة تستهدف المنشآت الأمنيّة والاقتصاديّة، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدّول الحدوديّة السّابق تلقّيه تدريبات عسكريّة متطوّرة بها، للتسلّل إلى البلاد بصورة غير شرعيّة، لتنفيذ المخطّط المشار إليه، وذلك تزامنًا مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمّن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراويّة بإحدى الدول المجاورة؛ والتوعّد بتنفيذ عمليّات إرهابيّة بالبلاد".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "في إطار التعامل مع تلك المعلومات، تمّ رصد تسلّل أحد عناصر الحركة الإرهابيّة، ويُدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم (محكوم عليه بالعديد من القضايا) إلى البلاد بطريقة غير شرعيّة عبر الدّروب الصحراويّة، واتخاذه من إحدى الشقّق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه، تمهيدًا لتنفيذ المخطّط الإرهابي؛ بالإشتراك مع عنصر آخر".

وأوضحت الوزارة أنّه "تم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، مداهمة وكر الإرهابيَّين المذكورَين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النّاريّة بصورة عشوائيّة باتجاه القوّات والمنطقة المحيطة بالعقار، ممّا دفعها للتّعامل معهما. وقد أسفر تبادل إطلاق النّار عن مقتلهما، ومقتل أحد المواطنين الّذي تصادف مروره بمحل الواقعة، متأثّرًا بإصابته نتيجة إطلاق النّار العشوائي من قبل العناصر الإرهابيّة؛ وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن".