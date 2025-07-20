توقيع مذكّرة تفاهم بين مؤسّسة ميشال ضاهر وعدد من البلديّات لتعزيز إدارة النفايات الصلبة

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في إطار تعزيز الإدارة الفعّالة والمستدامة للنفايات الصلبة، جرى توقيع مذكّرة تفاهم بين مؤسّسة ميشال ضاهر الاجتماعيّة، ممثّلة برئيستها السيدة مرلين ضاهر، وتسع بلديات في منطقة البقاع، وذلك ضمن مبادرة "فكّر بيئيًّا".
وشملت الاتفاقية كلًّا من:
– بلدية الفرزل، ممثلة برئيسها السيد ملحم غصان
– بلدية شتورا، ممثلة برئيسها السيد ميشال مطران
– بلدية كفرزبد، ممثلة برئيسها السيد حسن شكر
– بلدية أبلح، ممثلة برئيسها السيد ربيع سمعان
– بلدية رعيت، ممثلة برئيسها السيد ضاهر قازان
– بلدية قوسايا، ممثلة برئيسها السيد ناصيف كعدي
– بلدية نيحا، ممثلة برئيسها السيد مروان معلوف
– بلدية النبي إيلا، ممثلة برئيسها السيد علي السيد
– بلدية دير الغزال، ممثلة برئيسها السيد حبيب الدبس
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم البلديات وتمكينها من تطوير وتبنّي سياسات بيئية مسؤولة، تخدم المجتمع المحلي وتحافظ على الموارد الطبيعية.
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