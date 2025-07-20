البعريني: الرهان على الخارج والسلاح لا يفيدان وعلى الجميع أن يكون تحت سقف الدولة

أعرب عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب ​وليد البعريني​، عن أسفه "لحدة الاصطفافات الخطيرة الّتي تتّخذ طابعًا طائفيًّا في المنطقة، وتحديدًا في ​سوريا​"، منبّهًا إلى "ضرورة حماية ​لبنان​ من تداعياتها". ودعا "أبواق النّشاز والتحريض والفتن والاستقواء بالخارج الجالسين في لبنان أمام الشّاشات، إلى كمّ أفواههم وترك الشعب السوري بحاله".

وتمنّى، خلال سلسلة استقبالات ولقاءات عقدها في مكتبه في عكار، على الجميع في لبنان وسوريا "العودة للغة العقل"، مشدّدًا على أنّ "لا الرّهان على الخارج يفيد ولا السّلاح يفيد، والمطلوب أن يكون الجميع تحت سقف الدّولة، وأن تكون الدّولة هي الرّاعية لكل المواطنين" .

وتوقّف البعريني عند الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة والإنمائيّة، مطالبًا الحكومة بـ"اتخاذ خطوات أسرع"، مشيرًا إلى أنّ "المجلس النّيابي جدّد الثّقة بالحكومة منذ أيّام، وعليها الاستفادة من هذه الفرصة للمباشرة بما وعدت به، ووضع المشاريع موضع التنفيذ، والإسراع باتخاذ القرارات، فلا الوضع يحتمل الانتظار ولا النّاس قادرة على التحمّل".