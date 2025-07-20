قبيسي: خرائط جديدة تُرسم للمنطقة بدماء الأبرياء والفتنة تهدد لبنان وتتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا

اشار النائب هاني قبيسي الى أن "ما يجري في منطقتنا يستدعي وقفة جدية من اصحاب القرار، وقفة جدية من الامة العربية والإسلامية لتوحيد الكلمة والموقف والقرار حول كل ما يجري في منطقتنا حيث يرسم فيها مستقبل هذه المنطقة، فهناك من يقول بأن هناك خرائط جديدة ترسم لمنطقتنا واخر يقول هناك مستقبل جديد وشرق أوسط جديد مغمس بدماء الابرياء وللأسف الامة العربية تتفرج يسعون ان يدخلون هذه ​الفتنة​ الى بلدنا".

ولفت الى أن "في ​لبنان​ رغم كل الاختلافات نحن بأمس الحاجة إلى ثقافة الوحدة والتلاقي أن تكون لغة العيش المشترك لغة واحدة لكل الطوائف، فالخطر الخارجي يهدد الجميع ولا يهدد فئة واحدة بل يهدد كل لبناني لأن الفتنة عندما تنتشر لا توفر احد ومواجهة الفتنة هي بموقف موحد يحصن لبنان يعزز قدرة الدولة وقوة الجيش اللبناني والتفاهم السياسي بين كل القوى، ليكون لهذا الوطن نتيجة حقيقية بموقف وطني نطرد من خلاله الفتنة والغطرسة ​الصهيونية​ والاعتداءت اليومية التي تطال كل المناطق اللبنانية وعلى كل من عمل على وقف النار على الساحة اللبنانية وخاصة الذين ضمنوا هذا الاتفاق من أشرف على المفاوضات وعلى رأسهم الولايات المتحدة الاميركية وعلى من ضمن هذا الاتفاق أن يتحملوا مسؤولية كلمتهم لا أن يقفوا متفرجين على كل الانتهاكات اليومية التي يقوم بها العدو".

واكد ان "السكوت على ما تقوم به اسرائيل هي ضعف للبنان وضعف للمجتمع الدولي وضعف لمجلس الامن يظهر بأنهم غير قادرين على مواجهة الصهيونية بتطبيق قرارات دولية رعتها دول العالم وبالتالي اسرائيل تستمر بغيها واجرامها دون حسيب ولا رقيب لن يطول الامر على هذا المنوال، فنحن في بلد يسعى لتعزيز قدرة الدولة وتوحيد موقفها ونسعى لوحدة وطنية تحمي لبنان سنبقى بشكل دائم نسعى للتلاقي والحوار ونبذ الخلافات الداخلية ورفض الفتنة وتوحيد الموقف اللبناني".