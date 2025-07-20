أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-07-13، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت نحو السّاعة 23:45 بشخص، وهو يحاول سرقة درّاجة آليّة نوع "سوزوكي ادريس 125" مركونة في محلّة الحمراء، حيث تمّ توقيفه بالجرم المشهود، ويُدعى: "ن. ز." (مواليد عام 1985، لبناني) مطلوب بموجب 3 مذكّرات عدليّة بجرم تجارة مخدّرات، وتتضمّن غرامة ماليّة قدرها 100 مليون ليرة لبنانيّة؛ وحكمًا بالسّجن المؤبّد".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته عدد من المفاتيح الّتي يستخدمها في عمليّات السّرقة"، مشيرةً إلى أنّ "الدرّاجة أُعيدت إلى مالكها، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مطلوب بالجرم المشهود خلال محاولته سرقة دراجة آلية في الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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