وزير الداخلية السورية: الأمن الداخلي نجح بتهدئة الأوضاع بالسويداء وإنفاذ وقف إطلاق النار

لفت وزير الدّاخليّة السّوريّة أنس خطاب، إلى أنّ "بعد أيّام دامية مرّت على محافظة ​السويداء​، نجحت قوى الأمن الدّاخلي بتهدئة الأوضاع ضمن المحافظة، بعد انتشارها في المنطقة الشّماليّة والغربيّة منها، وتمكّنت من إنفاذ وقف إطلاق النّار داخل السويداء، تمهيدًا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجيّة للاستقرار إلى المحافظة".

وشدّد في تصريح، على أنّ "انتشار قوى الأمن الدّاخلي في محافظة السويداء، يمثّل صمّام أمان للاستقرار والتهدئة، وخطوةً أولى في ضبط فوضى السّلاح وترسيخ حالة الأمن"، مؤكّدًا أنّ "وبوصلتنا هي وقف إطلاق النّار بشكل كامل، بما يتيح للدّولة مباشرة دورها في إعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة السويداء وسائر أرجاء المحافظة".