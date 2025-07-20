أكّد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك، أنّه "لا يمكن احتواء الأعمال العدائيّة المتصاعدة إلّا من خلال اتفاق على وقف العنف، وحماية الأبرياء، والسّماح بوصول المساعدات الإنسانيّة، وتجنّب المخاطر. اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت دمشق، اتفقت جميع الأطراف على ​وقف إطلاق النار​. حجر الأساس التالي على طريق الشمولية والتهدئة الدائمة هو التبادل الكامل للرهائن والمعتقلين، والذي يجري العمل على لوجستياته".

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأميركي إلى سوريا: جميع الجهات في محافظة السويداء وافقت على وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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