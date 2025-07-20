مسؤول بالجيش الإيراني: تم استبدال أنظمة الدفاع المتضررة بأخرى جديدة ونُشرت بمواقع محددة

أشار نائب مسؤول العمليّات في ​الجيش الإيراني​ الأدميرال محمود موسوي، إلى أنّ "في الحرب الّتي فُرضت علينا، كانت أولى عمليّات العدو الصّهيوني ضدّ أنظمة الرّادار والدّفاع في البلاد"، مشدّدًا على أنّ "قوّاتنا المسلّحة في قوّة الدّفاع الجوّي للجيش الإيراني عملت ليلًا ونهارًا وواجهت العدو".

ولفت إلى أنّ "العدو الصّهيوني حاول تدمير القدرات الدّفاعيّة الإيرانيّة، وقد تضرّرت بعض منظوماتنا الدّفاعيّة في هذه الحرب، ولكن تم استبدال الأنظمة المتضرّرة بأنظمة جديدة بجهود قوّاتنا المسلّحة، وتم نشرها في مواقع محدّدة مسبقًا".

وأوضح موسوي "أنّنا تمكنّا من تغطية المجال الجوّي للبلاد وضمان أمنها، من خلال استخدام الأنظمة الموجودة واستبدالها بأنظمة جديدة، لذلك لم يتمكّن العدو من تحقيق أغراضه رغم جهوده"، مركّزًا على أنّ "العدو الصّهيوني لم يدخل الحرب وحيدًا، بل إن أميركا وحلف الناتو ساعداه".

وأكّد أنّ "قدرات القوّات المسلّحة الإيرانيّة عالية جدًّا، لدرجة أنّ الکیان الصّهيوني غير الشّرعي لا يستطيع مواجهتها، لكن داعمي الكيان الغاصب ساعدوه بجمع المعلومات قبل أشهر"، معتبرًا أنّ "أميركا متواطئة وشريكة في جريمة الكيان الصّهيوني".