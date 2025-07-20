خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك إسواتيني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية من الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، ابن ملك إسواتيني عضو البرلمان الأمير لينداني. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في المجالات كافة.



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