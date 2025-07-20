شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر القومى: بيان الداخلية وثيقة جديدة تفضح الوجه الحقيقى للإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

علق المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، على بيان وزارة الداخلية بشأن إحباط مخطط إرهابي جديد لحركة "حسم" الإخوانية، قائلاً: البيان ليس مجرد كشف أمني، بل هو وثيقة جديدة تفضح الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان التي لا تزال تصر على بث الفوضى ونشر الخراب، رغم مرور السنوات وتغير المعادلات.

وأشار روفائيل، في بيان له، إلى أن الجماعة التي فشلت سياسيًا، وتلاشت شعبيًا، تحاول اليوم إعادة إحياء أدواتها الإرهابية في لحظة يحقق فيها الوطن استقرارًا غير مسبوق."

ولفت روفائيل، إلى أن ما يُحاك في الظلام من جانب عناصر هاربة ومتطرفة، مدفوعة بدعم خارجي، يعكس طبيعة هذا التنظيم الذي لا يؤمن بالدولة ولا يملك مشروعًا سوى التفجير والاغتيال والتآمر على أمن المصريين.

وتابع: "تحركات عناصر حسم وتسجيلاتهم التحريضية التي تم تداولها، تؤكد أن الجماعة تحاول تصدير مشهد جديد من العنف لمصر، على غرار ما حدث في دول سقطت في مستنقع الفوضى، إلا أن مصر بسواعد أبنائها ومؤسساتها الصلبة لن تكون لقمة سائغة لهؤلاء."

وشدد رئيس حزب مصر القومي، على أن ما قامت به وزارة الداخلية من تفكيك للمخطط الإرهابي، وإطلاع الرأي العام على تفاصيله، يعزز ثقة المواطن في أجهزة الدولة، ويؤكد أن الأمن المصري حاضر ويقظ ولا يسمح بمرور أي تهديد دون رد حاسم.

وأضاف روفائيل، أن الرسالة واضحة؛ كل من يخطط لاستهداف مصر سيُهزم، فالمعادلة تغيرت، والشعب أصبح أكثر وعيًا، والدولة أقوى من أن تهتز أمام خيالات جماعة لفظها التاريخ.