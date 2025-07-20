هذا هو مرض ترامب!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكد البيت الأبيض تشخيص الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصور وريدي مزمن، فما هو القصور الوريدي المزمن؟ الأعراض والعلاج بعد تشخيص ترامب؟.

خضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب البالغ من العمر 79 عامًا لفحص طبي بعد ملاحظة ما وصفه البيت الأبيض بـ"تورم خفيف" في أسفل ساقيه. وتبين أنه مصاب بهذه الحالة - وهي حالة شائعة لدى كبار السن وتسبب تجمع الدم في الأوردة.

وأكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، التشخيص بعد أن أُثيرت مخاوف بشأن صور حديثة أظهرت كدمات على ظهر يد ترامب مغطاة بالمكياج.

وقالت ليفيت إن الأمر لا علاقة له بحالة الوريد، وإنما هو تهيج ناتج عن "مصافحة الرئيس المتكررة" واستخدامه للأسبرين.

نوبات قلبية

يُقال إن ترامب يتناول الأسبرين لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وصف السيد ترامب نفسه ذات مرة بأنه "أكثر الرؤساء صحةً على الإطلاق".

جاء قرار الكشف عن تفاصيل فحصه الطبي بهدف تبديد التكهنات حول صحته.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعرّض فيه الرئيس السابق جو بايدن لانتقادات متكررة من الجمهوريين ومعارضيه بشأن لياقته للقيادة، في ضوء عدد من الزلات اللفظية مع اقتراب نهاية ولايته. وقد شُخّص منذ ذلك الحين بسرطان البروستاتا.

ما هو القصور الوريدي المزمن؟

يحدث القصور الوريدي المزمن (CVI) عندما تفقد الصمامات الصغيرة داخل الأوردة، التي تضمن عادةً تدفق الدم إلى القلب، قدرتها على العمل بشكل صحيح تدريجيًا.

تُعد الصمامات مهمة بشكل خاص في الساقين، حيث تعمل الجاذبية على منع حركة الدم إلى أعلى، ولذلك يؤثر القصور الوريدي المزمن بشكل رئيسي على الساقين.

وفي مذكرة صدرت للصحفيين، قال طبيب البيت الأبيض، الكابتن شون باربابيلا، إن هذه الحالة "حميدة وشائعة"، خاصةً لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

ويمكن أن تشمل الأعراض دوالي الأوردة، والألم، والتشنجات، والحكة، وفرط التصبغ، والتورم المزمن في الساقين والكاحلين، وقرح الساق.

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز الطبية، تشمل مخاطر الإصابة بـ CVI زيادة الوزن، والتاريخ العائلي لهذه الحالة، وتلف الساق السابق أو جلطات الدم.

وتشمل الأسباب الأخرى الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، والتدخين، وتجلط الأوردة العميقة.

ماذا قال طبيب ترامب؟

وقال الدكتور باربابيلا إنه بعد أن أبلغ السيد ترامب عن "تورم خفيف" في أسفل ساقيه، "تم تقييم الأمر بدقة" من قبل الوحدة الطبية في البيت الأبيض "بدافع الحذر الشديد".

وفي بيانه، قال الطبيب إن الرئيس خضع لفحص شامل كشف عن إصابته بـ "CVI"، الذي وصفه بأنه "حالة حميدة وشائعة، خاصةً لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا".

وأشار الدكتور باربابيلا إلى أنه "من المهم عدم وجود أي دليل على وجود جلطة وريدية عميقة (DVT) أو أمراض شريانية".

كما أظهرت الفحوصات المخبرية "بنية ووظيفة قلبية طبيعية".

وأضاف الدكتور باربابيلا: "لم تُرصد أي علامات على قصور القلب أو اختلال وظائف الكلى أو أمراض جهازية".

وقيل إن الكدمة على ظهر يد السيد ترامب هي "تهيج طفيف للأنسجة الرخوة نتيجة المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين، الذي يُؤخذ كجزء من نظام وقائي قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية".

وباختصار، صرح الدكتور باربابيلا: "لا يزال الرئيس ترامب يتمتع بصحة ممتازة".

ماذا يمكن للسيد ترامب أن يفعل؟

وصرحت السكرتيرة الصحفية، السيدة ليفيت، بأن هذه الحالة لا تسبب أي إزعاج للرئيس. وقالت للصحفيين يوم الخميس: "لا يزال الرئيس يتمتع بصحة ممتازة، وهو ما أعتقد أنكم جميعًا تشهدونه يوميًا هنا".

ولم تتطرق السيدة ليفيت إلى كيفية علاج السيد ترامب لهذه الحالة، وأشارت إلى أن هذه التفاصيل ستكون في رسالة الطبيب، التي نُشرت لاحقًا للجمهور.

إلا أن الرسالة كانت مطابقة لما قرأته، ولم تتضمن أي تفاصيل إضافية.

وغالبًا ما يُنصح المصابون بقصور القلب المزمن بإنقاص الوزن، والمشي لممارسة الرياضة، ورفع أرجلهم بشكل دوري. ويمكن أيضًا أن يساعد ارتداء جوارب ضاغطة طبية مصممة خصيصًا في إدارة هذه الحالة.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية:

https://news.sky.com/story/what-is-chronic-venous-insufficiency-symptoms-and-treatment-after-trump-diagnosed-13399152