"سانا": لم تتم أي عملية تبادل للمحتجزين بين عشائر البدو والمجموعات المسلحة بالسويداء

أشارت "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، إلى أنّه "لم تتم أي عمليّة تبادل للمحتجزين بين عشائر البدو والمجموعات المسلّحة في محافظة السويداء، والمفاوضات لا تزال جارية".

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