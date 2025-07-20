الآلاف تظاهروا في المغرب ضد الحرب في غزة والتطبيع مع إسرائيل

تظاهر عشرات الآلاف من المغاربة في الرباط، احتجاجا على تدهور الوضع الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب.

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