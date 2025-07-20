مقتل خمسة أشخاص نتيجة حريق عبّارة في إندونيسيا

أسفر ​حريق​ ضخم اندلع على متن عبّارة عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد خفر السواحل الإندونيسيون، فيما أُنقذ أكثر من 200 آخرين إذ كان عدد كبير من الركاب قفزوا في البحر للنجاة بحياتهم.

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