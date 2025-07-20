أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها المحاولات الرامية إلى تضليل الرأي العام والتقليل من دعم ​تركيا​ للفلسطينيين بدوافع سياسية، مؤكدة أن تلك المزاعم لا تتوافق مع الحقائق.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية: نرفض محاولات التقليل من دعم تركيا للفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.