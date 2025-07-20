شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مكافحة الشائعات ينفى طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكى والان مع تفاصيل الخبر

نفى مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، انتشار إعلانات على وسائل التواصل تزعم طرح صندوق الإسكان الاجتماعي، وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".

وأكد أن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك" نفي تلك الإعلانات سابقا، وأكد أن هذه الإعلانات مزيفة وليس لها أي أساس رسمي وتهدف لاستغلال المواطنين مادياً.

وكانت نقابة الإعلاميين أعلنت سابقًا عن إطلاق مركز متخصص لمكافحة الشائعات، بالإضافة إلى استراتيجية شاملة للسيطرة على فوضى السوشيال ميديا.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها حماية النسيج الاجتماعي من خلال الحد من انتشار الشائعات والأخبار الزائفة التي تؤدي إلى التفرقة والانقسام، وتعزيز الثقة في المؤسسات من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة، وبناء علاقة مبنية على الثقة بين المؤسسات الرسمية والمواطنين، ودعم جهود التنمية من خلال مواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف إعاقة جهود التنمية، وتحسين صورة مصر عالميًا من خلال تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عن مصر في الخارج.