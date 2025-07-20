شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب: الضربة الأمنية الناجحة تعكس الاحترافية واليقظة لمؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

اُعرب النائب طارق رضوان رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب عن بالغ التقدير والاعتزاز بالجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها أجهزة الأمن الوطني، في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، وذلك عقب الإعلان عن تمكن القوات الأمنية من رصد وضبط عناصر خلية “حسم” الإرهابية، التي كانت تعتزم تنفيذ سلسلة من العمليات الإجرامية لزعزعة أمن الوطن وترويع المواطنين الأبرياء.

وأكد "رضوان "إن هذه الضربة الأمنية الناجحة تعكس الاحترافية واليقظة العالية التي تتمتع بها مؤسسات الدولة الأمنية، وتعزز من ثقة المواطن في قدرة الدولة على حماية مقدراته والحفاظ على أمنه وسلامته في مواجهة قوى الظلام والتطرف.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلي أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يمثل خطًا أحمر لا يمكن المساس به، مشيدا بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الأمن في مختلف المواقع، والذين لا يدخرون جهدًا في مواجهة مخططات العنف والإرهاب بكل حسم واقتدار، في إطار من احترام القانون وصون حقوق الإنسان.

مشددا على الدعم الكامل لجهود الدولة بكافة أجهزتها في مواجهة التحديات الأمنية، داعيًا جموع المواطنين إلى التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية من أجل بناء وطن آمن ومستقر.