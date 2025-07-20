شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي يطلق مؤتمره الأول للتعريف بمرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أطلق حزب الوعي مؤتمره الأول اليوم للتعريف بمرشحيه استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد استبعاد الحزب من القائمة الوطنية.



الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعى



وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن الأحزاب التي تُكتب لها الاستمرارية لا بد أن يكون لها منشأ وقضية.

وأوضح، أن حزب الوعي نشأ بشكل طبيعي من أروقة الحوار الوطني، داعيًا جميع الكوادر الشبابية إلى المشاركة الفعالة في تشكيل الحزب.

وأضاف الدكتور عادل أن حزب الوعي هو "حزب طبيعي" يحترم وجود أعضائه ويتبنى جميع القضايا، ويجمع كل القيادات.



جانب من لقاء قيادات حزب الوعى

وأشار، إلى أن هدف الحزب ليس التنافس على المقاعد، بل منهجه مختلف، فقد اجتمع أعضاؤه على قضية وطنية وليس على مغانم سياسية.



وأفاد رئيس الحزب بأن حزب الوعي هو الحزب الوحيد الذي وافق على القائمة الوطنية ولم يكن موجودًا فيها، بينما الأحزاب التي عارضت كانت ضمن القائمة.



كلمة الدكتور باسل عادل



مؤتمر حزب الوعى