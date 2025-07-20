شكرا لقرائتكم خبر عن "الرتمي": يقظة الداخلية أفشلت مخطط "حسم" وتوجيهات الرئيس أنصفت أسرة الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عصام الرتمي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الفيوم، بالجهود البطولية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في التصدي للمخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط "حسم" الإرهابي يعد إنجازا كبيرا يبرهن على يقظة الدولة وصلابة مؤسساتها في مواجهة قوى التطرف والتخريب.

وأضاف الرتمي في تصريح صحفي أن حركة "حسم" التي تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي كانت ولا تزال تمثل تهديدا مباشرا لأمن المواطنين، مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية التي حاولت التسلل مجددا إلى الساحة تعبر عن طبيعة الجماعة العدائية تجاه الدولة المصرية، وأن الدولة بقيادتها السياسية الواعية وأجهزتها الأمنية المحترفة كانت ولا تزال بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

وأعرب الرتمي عن بالغ حزنه لاستشهاد المواطن المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي، الذي فقد حياته متأثرا بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية تابعة لحركة "حسم" أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، مؤكدا أن هذه الجريمة تعكس الوجه القبيح والدموي لتلك الجماعات التي لا تفرق بين مدني وعسكري، ولا تعرف حرمة لدين أو وطن.

وثمن اللواء عصام الرتمي التوجيه الإنساني النبيل الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقاضي بضم أسرة الشهيد مصطفى أنور عفيفي إلى قائمة مستحقي التكريم ضمن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مؤكدا أن هذا القرار يجسد وفاء الدولة والتزام القيادة السياسية بتكريم كل من دفع حياته ثمنا للدفاع عن الوطن في مواجهة الإرهاب الأسود.

وأشار إلى أن هذه اللفتة الكريمة من رئيس الجمهورية تعكس بجلاء حرص الدولة على حفظ حقوق الشهداء وأسرهم، وتبعث برسالة طمأنينة إلى كل مواطن بأن تضحياته لن تنسى، بل ستظل محفورة في وجدان الوطن، و ستقابل بالتكريم اللائق والمستحق .

وشدد الرتمي علي أن الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين، وأن الشعب يقف صفا واحدا خلف قيادته وجيشه و شرطته حتى القضاء الكامل على هذه الجماعات الظلامية التي تريد جر البلاد إلى الفوضى، لكن مصر ستظل عصية على الكسر بفضل تضحيات أبنائها وتماسك جبهتها الداخلية.