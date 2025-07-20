شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر انتخابي لحزب الجبهة الوطنية بالإسكندرية لدعم المرشح إيهاب زكريا والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الاسكندرية، مؤتمر انتخابي لدعم مرشحه المهندس إيهاب زكريا في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط حضور لافت من أعضاء وقيادات الحزب، إلى جانب شخصيات عامة.

وقال المهندس فرج عامر أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، خلال المؤتمر، إن المشاركة بالمؤتمر تعكس الوعي والشعبية الواسعة التي يحظى بها الحزب في محافظة الإسكندرية، مشددا على دعم الحزب الكامل للمرشح النائب إيهاب زكريا والذي يخوض تلك المعركة الانتخابية بكل نزاهة وشفافية.

وأكد إيهاب زكريا، مرشح حزب الجبهة الوطنية في كلمته على فكر وتوجه الحزب الإصلاحي البرامجي الذي يهدف إلى إثراء الحياة السياسية والنيابية لصالح خدمة المواطن والتقدم بحلول واقعية لمختلف القضايا والتحديات، مستعرضا رؤيته وخبراته السياسية والتنموية والعلمية لأعضاء الحزب.

وأشار "زكريا"، إلى أن حزب الجبهة الوطنية يسعى إلى تقديم نموذج وطني جاد، قائم على خدمة المواطنين والعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم.

وشارك بفعاليات المؤتمر، المهندس فرج عامر أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، ومصطفي الطلخاوي أمين التنظيم لحزب الجبهة بالمحافظة ووجود قيادات الحزب.