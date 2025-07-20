شكرا لقرائتكم خبر عن لمواكبة التطور التكنولوجي.. نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع شركة للتحول الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

عقد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع مسؤولى إحدى شركات التحول الرقمى، وذلك فى إطار خطة النقابة لاستكمال عملية التحول الرقمى بالشكل الذى يخدم ويسهّل على المحامين.

فى بداية الاجتماع، استمع نقيب المحامين إلى شرح وافٍ من مسئولى الشركة حول الخدمات التى ستُقدَّم لنقابة المحامين ضمن خطتها لإتمام عملية التحول الرقمى ومواكبة التطور التكنولوجى.

وقدّمت الشركة خطة متكاملة لرقمنة نقابة المحامين بالشكل الذى يتواكب مع التطور التكنولوجى، ويوفر الوقت والجهد على أعضاء الجمعية العمومية.

حضر الاجتماع محمود الداخلى، الأمين العام، والدكتور أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، وعبد المجيد هارون، أمين الصندوق، ومحمد الكسار، وكيل النقابة، وعيسى أبو عيسى، الأمين العام المساعد، وحسام سعيد، ومحمود تفاحة، وعمرو الخشاب، أعضاء مجلس النقابة العامة.