شكرا لقرائتكم خبر عن شباب النواب تثمن الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية و الأمن الوطني في دحر البؤر الارهابية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الضربات الاستباقية التي وجهتها أجهزة وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطنى، ضد البؤر الإرهابية والإجرامية،من خلال القبض علي عناصر من حركة حسم الإرهابية .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية تواصل نجاحاتها الكبيرة فى دحر فلول الإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية فى الإضرار بأمن واستقرار الوطن لافتا إلي أن مصر بفضل يقظة أجهزتها الأمنية ستبقى عصية على الكسر، وان الشعب الذي لفظ الجماعة الإرهابية سيظل مساندا للدولة المصرية ليؤكد للجميع أنه لا مكان للإرهاب ولا عودة للخونة

وأكد رئيس لجنة الشباب ، بأن جرائم جماعة الإخوان لا تسقط بالتقادم، ولن تُغتفر مهما مر الزمن، مثمنا التضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الشرطة المصرية، الذين لا يترددون لحظة في بذل أرواحهم دفاعًا عن الوطن، حاملين أرواحهم على أكفّهم من أجل أن تبقى راية مصر عالية خفاقة.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن تلك المحاولات البائسة من الجماعات الإرهابية لن تنجح في إضعاف الجبهة الداخلية أو زعزعة أمن واستقرار البلاد، بفضل إرادة وعزيمة قيادتها السياسية وأبنائها المخلصين ووقوف الشعب صفا واحدا خلف قيادته وقواته الأمنية.

واختتم" حسين " تصريحاته بتوجيه الشكر لرجال وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطنى، علي دورهم الوطني في كشف مخطط خلية حسم الإرهابية التي كانت تستعد لتنفيذ أعمال عنف وفوضى في البلاد، مؤكدا أن ما حدث إنجاز جديد يضاف إلي إنجازات وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني في حماية أمن المواطنين والحفاظ علي استقرار البلاد.