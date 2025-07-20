اكسيوس: نتانياهو طفل مجنون متعطش دائماً للعنف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أفاد موقع أكسيوس، الأحد، نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أنهم يعتقدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خارج عن السيطرة وأن أفعاله قد تقوض خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

قال مسؤول في البيت الأبيض لموقع أكسيوس: "بنيامين نتنياهو يتصرف كالمجنون، فهو يقصف كل شيء طوال الوقت. وهذا قد يقوض ما يحاول ترامب فعله".

وقال مسؤول أميركي آخر إن هناك "شكوكا متزايدة داخل إدارة ترامب" بشأن نتانياهو، مشيرا إلى أن سياساته في الشرق الأوسط مزعجة للغاية.

وقال المسؤول لوكالة أكسيوس: "نتانياهو في بعض الأحيان مثل الطفل الذي لا يتصرف بشكل جيد".

وسلط مسؤول أميركي إضافي الضوء على الغارة التي تعرضت لها كنيسة العائلة المقدسة في غزة ، وهي رعية كاثوليكية في قطاع غزة، الأسبوع الماضي.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "ذخيرة طائشة سقطت على كنيسة العائلة المقدسة في غزة"، وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إن "شظايا قذيفة أطلقت خلال نشاط عملياتي في المنطقة أصابت الكنيسة عن طريق الخطأ".

وأدى الحادث إلى اتصال ترامب بنتانياهو للمطالبة بإجابات وتوضيحات.

"الشعور هو أن كل يوم هناك شيء جديد. ما هذا؟"

وأشار موقع أكسيوس إلى أن المتحدث باسم نتانياهو لم يستجب لطلب التعليق.

وفيما يتعلق بالتصعيد في سوريا، قال ستة مسؤولين أمريكيين لوكالة أكسيوس إنه على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي أوقف القتال في السويداء في جنوب سوريا، فإن البيت الأبيض يشعر بقلق كبير بشأن نتانياهو و"سياساته الإقليمية".