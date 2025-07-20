كوريا الجنوبية.. ارتفاع عدد قتلى انهيارات أرضية وسيول

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة قتلى انهيار أرضي وسيول في كوريا الجنوبية إلى 17 شخصا إضافة إلى فقدان 11 آخرين، اليوم الأحد وذلك منذ بدء هطول الأمطار يوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد أن لقي شخصان حتفهما واعتبر خمسة آخرون في عداد المفقودين في مدينة "جابيونج" جراء انهيار أرضي وسيول جرفت سيارات وسط موجة من الأمطار الغزيرة.

ودفعت الفيضانات أكثر من 13 ألفا على إخلاء منازلهم.

ووفقا للقطات نشرها مسؤولو طوارئ، جرى إنقاذ شخص بالقرب من موقع التخييم عبر نهر تتدفق فيه المياه بقوة في حين شوهدت طائرة هليكوبتر تنقل شخصا آخر إلى بر الأمان.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج بإجراء تقييم سريع للأضرار وتحديد المناطق المنكوبة على وجه السرعة لزيادة دعم الدولة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية أن من المتوقع توقف الأمطار اليوم الأحد وأن يعقبها موجة حارة.

وأضافت الهيئة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت سابق على مناطق في جنوب البلاد تحركت نحو الشمال أثناء الليل.