تطورات الأحداث في السويداء بعد أيام من الاشتباكات

ابوظبي - سيف اليزيد - دخلت، اليوم الأحد، قافلة مساعدات إنسانية مدينة السويداء، وفق ما أفاد مسؤول في الهلال الأحمر السوري هي الأولى بعد أسبوع من أعمال عنف أوقعت أكثر من ألف قتيل.

وتشهد المدينة هدوءا، منذ صباح الأحد، غداة إعلان الرئاسة السورية وقفا لإطلاق النار، انتشرت بموجبه قوات الأمن الداخلي في أجزاء من المحافظة، تزامنا مع انسحاب مقاتلي العشائر الذين خاضوا اشتباكات ضد جماعات محلية.

وشوهدت، عند أطراف السويداء، قافلة تتألف من عشرات الشاحنات وسيارات إسعاف تحمل شارات الهلال الأحمر، في طريقها إلى المدينة.

وقال عمر المالكي مدير الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر "هذه أول قافلة تدخل بعد الأحداث الأخيرة، وصلت وهي الآن داخل السويداء".

وأشار إلى أن دخول القافلة جرى "بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية في السويداء"، مؤكدا أنها لن تكون القافلة الوحيدة.

تضمّ المساعدات سلالا غذائية ومستلزمات طبية وطحينا ومحروقات وأكياسا للجثث، بحسب المالكي.

وأوقعت أعمال العنف التي اندلعت في المدينة في 13 يوليو الجاري في السويداء، 1017 قتيلا خلال أسبوع، وفق أحدث حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت السلطات السورية أعلنت، في وقت سابق الأحد، تجهيز قافلة تضم أكثر من أربعين شاحنة تحمل مساعدات للدخول إلى السويداء، برفقة ثلاثة وزراء.

وقال مصطفى بكور محافظ السويداء، اليوم الأحد من على مشارف مدينة السويداء "جئنا بقافلة مساعدات لتلبية النقص الحاد في المستلزمات الطبية والإغاثية".

ودفعت أعمال العنف أكثر من 128 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.