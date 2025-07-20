شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات حزب الجبهة الوطنية تتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة دعاية وانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب أطلق غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في إطار حرص الحزب على ضمان الجاهزية الكاملة، والانضباط في التحرك، وسرعة التدخل لحل أي مشكلات قد تواجه المرشحين أو أمناء المحافظات خلال مراحل الانتخابات.

وقال القصير إن غرفة العمليات تمثل الذراع التنظيمي الرئيسي لمتابعة الاستعدادات والتحركات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على التنسيق الكامل بين مختلف أمانات الحزب، وتلقي التقارير الميدانية أولًا بأول، فضلًا عن تخصيص وسائل تواصل مباشرة مع مرشحي الحزب، بهدف تقديم الدعم الفوري، وتذليل العقبات، وضمان الالتزام الكامل بالقانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال تفقد القيادات الحزبية لغرفة العمليات المركزية، وعلى رأسهم اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد رسلان أمين التنظيم، والنائبة إيمان العجوز نائب الأمين العام، واللواء أحمد سعد أمين العضوية، حيث تم استعراض خطة العمل داخل الغرفة، وآليات التعامل مع المستجدات خلال فترة الدعاية الانتخابية، وحتى إعلان النتائج.

من جانبه، أوضح أحمد رسلان أمين التنظيم أن هيكل الغرفة تم تنظيمه وفق تقسيم جغرافي يشمل أربعة قطاعات رئيسية على مستوى الجمهورية، مع توزيع فرق العمل بمهام واضحة ومباشرة، بما يسهم في سرعة الاستجابة لأي مخالفة أو طارئ، وضمان سير العملية الانتخابية بشكل حضاري ومنظم.