الشعب الجمهوري: نحيّي يقظة الداخلية ونجدد دعمنا للدولة في مواجهة الإرهاب

أكد حزب الشعب الجمهوري، متابعته بكل تقدير البيان الصادر عن وزارة الداخلية بشأن إحباط أحد المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن، والذي تورطت فيه قيادات حركة "حسم" الإخوانية الهاربة بالتنسيق مع عناصر إرهابية مدرّبة، تسللت إلى داخل البلاد عبر الدروب الصحراوية، بغرض تنفيذ عمليات عدائية تستهدف منشآت حيوية وشخصيات هامة.

وشدد الحزب دعمه الكامل لجهود وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني، الذين أثبتوا مجددًا أن مؤسسات الدولة يقظة ومتماسكة، وأن أي محاولة للمساس بأمن الوطن ستُقابل بالحسم والردع الكامل.

وأعرب الحزب عن خالص تعازيه لأسرة المواطن الشهيد المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي، الذي استُشهد متأثرًا بإطلاق النار العشوائي من العناصر الإرهابية خلال العملية الأمنية، مُثمنًا توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم أسرته إلى قائمة مستحقي التكريم في صندوق تكريم الشهداء.

وأضاف الحزب أن المعركة مع الإرهاب لا تزال مستمرة، مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل داعمًا لمؤسساته الوطنية في مواجهة أي تهديد يمس أمنه واستقراره.