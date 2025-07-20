شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الجبلاوي: الشرطة المصرية درع الوطن وسيفه في مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بنجاح أجهزة وزارة الداخلية في ملاحقة وتصفية عناصر إرهابية تابعة لحركة “حسم”، كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأكد “الجبلاوي” أن هذه العملية الأمنية الناجحة تُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر، وتُجسد كفاءة وجاهزية أجهزة الشرطة في رصد وتعقب التنظيمات الإرهابية، وتوجيه ضربات استباقية تسهم في حماية أرواح المواطنين وإفشال أي محاولة لخلق الفوضى أو نشر الخراب.

وقال النائب: “الشرطة المصرية تثبت دائما ، أنها تمتلك خبرة استخباراتية وأمنية عالية، وقدرة غير مسبوقة في تتبع أخطر العناصر الإجرامية والإرهابية، وهو ما ظهر بوضوح في القضاء على عدد من كوادر حركة حسم الإرهابية، التي حاولت استهداف منشآت حيوية ورموز وطنية.”

وأضاف أن ما تقوم به وزارة الداخلية يأتي في إطار منظومة أمنية قوية، مدعومة بتوجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد أن أمن المواطن خط أحمر، وأن الدولة لن تتهاون مع أي تهديدات مهما كان مصدرها.

وشدد “الجبلاوي” على أن هذه النجاحات الأمنية لا تأتي من فراغ، بل نتيجة جهد كبير، وتضحيات جسيمة يقدمها رجال الشرطة في الميدان، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة في معركتها المستمرة ضد الإرهاب.

واختتم النائب تصريحاته قائلاً: تحية تقدير لرجال وزارة الداخلية على بسالتهم ويقظتهم، وتحيا مصر آمنة مستقرة رغم أنف الكارهين والحاقدين.. وستظل قواتنا الأمنية سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول النيل من الوطن.”